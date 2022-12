Schutz vor Infektionen: Große Geschwister bleiben besser zuhause

Seit Beginn der Corona-Pandemie gelten im St.-Antonius-Hospital Gronau, wie in allen Krankenhäusern, strenge Hygiene-Vorschriften – auch für Besucher. Damit konnten größere Ausbrüche der Infektion im Krankenhaus erfolgreich verhindert werden. Insbesondere in den sensiblen Patientenbereichen, wie der Klinik für Geburtshilfe, gelten nach wie vor besonders strenge Besuchsregeln. So sei es Geschwisterkindern von Neugeborenen weiterhin nicht gestattet, zu Besuch zu kommen. Daran halte die Klinik für Geburtshilfe unvermindert fest und bittet angesichts des für Kleinkinder gefährlichen RS-Virus noch intensiver um Verständnis, heißt es in einer Pressemitteilung des Hospitals.

Prävention durch Kontaktvermeidung

Dr. Verena Qualmann ist seit 1. September dieses Jahres als Oberärztin in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe tätig und weiß als Perinatalmedizinerin und hygienebeauftragte Ärztin, wovon sie spricht: „Für uns ist es selbstverständlich und auch alternativlos, den höchstmöglichen Hygieneschutz für die Neugeborenen sicherzustellen. Jeder weiß, dass neu geborene Kinder noch nicht über ein ausreichend ausgebildetes Abwehrsystem verfügen und anfällig für Infektionen sind. Wir müssen gemeinsam vermeiden, dass Viren durch andere Kinder ins Haus getragen werden“, plädiert die engagierte Oberärztin an alle Beteiligten. „Mit dieser Haltung stehen wir nicht alleine.

In vielen Krankenhäusern deutschlandweit werde das derzeit so gehandhabt und das macht absolut Sinn. Das RS-Virus kann durch Tröpfchen-, aber auch durch die sogenannte Schmier-Infektion übertragen werden.“ Da lasse es sich nicht vermeiden, dass besuchende Kinder, die hier und da mal unkontrolliert etwas anfassen, das Virus übertragen. In den ersten Tagen des neugeborenen Kindes sei der Schutz vor einer Infektion extrem wichtig, beschreibt Dr. Qualmann die Notwendigkeit, „Vorsicht ist aber auch zu Hause noch geboten, nicht zuletzt, da die derzeitige Situation für die Kinderkliniken besonders herausfordernd ist, wie man es ja täglich über die Medien erfährt. Das effektivste Mittel gegen eine Infektion ist letztlich die Prävention durch Kontaktvermeidung. Hier stehen wir als Klinik in der Verantwortung und die nehmen wir mit Nachdruck wahr. Wir sind dabei nicht unhöflich, aber umsichtig!“, vermittelt die Oberärztin die Haltung des Teams.

Wohlergehen von Mutter und Kind

Frauke Sonntag, Chefärztin der Klinik bestätigt: „Bislang konnten wir durch äußerste Disziplin und Sorgfalt verhindern, dass es zu größeren Infektionsausbrüchen in unserer Klinik kam. Das ist unserem tollen Geburtshilfe-Team zu verdanken, das sich trotz der extrem hohen zusätzlichen Belastung bedingungslos zugewandt und professionell für die Säuglinge, die Mütter und deren Familien einsetzt“, ist die Chefärztin begeistert, „Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Geschwisterkinder unbedingt ihr neues Geschwisterchen und ihre Mama sehen wollen, aber wir dürfen nicht das Wohlergehen des Neugeborenen gefährden. Wir helfen auch den jungen Mamis auf unserer Station, die natürlich Sehnsucht nach ihren Lieben zu Hause haben, dabei, bei uns auch eine wohltuende Zeit zu erleben. Hier zeigt die Erfahrung der letzten fast drei Jahre, dass es vielen Müttern guttut, auch einmal Zeit nur für sich und das Kind zu haben“, blickt Chefärztin Frauke Sonntag auf die Anfänge der Corona-Pandemie zurück.

„Als damals nicht einmal die Väter bei der Geburt ihrer Kinder dabei sein durften, das war wirklich schlimm und traurig. Auch für uns. Das Wichtigste und das Schönste ist es aber doch letztlich, wenn man, egal wie die jeweiligen Umstände sind oder waren, ein gesundes Kind in den Armen hält. Dafür setzen wir alle uns hier jeden Tag und jede Nacht ein.“