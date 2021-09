Großes Interesse an der Briefwahl

Die Vorbereitungen für die Bundestagswahl laufen im Wahlbüro der Stadt Gronau auf Hochtouren. Neben vielen organisatorischen Aufgaben sind auch zahlreiche Briefwahlanträge zu bearbeiten. „Die Nachfrage nach der Briefwahl ist so groß wie nie“, erklärt Daniel Alfert, der als Leiter des Fachdienstes Bürger- und Ratsservice für die Organisation und Durchführung der Wahl in Gronau zuständig ist. Gab es im Rahmen der letzten Bundestagswahl insgesamt 5984 Briefwählerinnen und Briefwähler, wurden bisher (Stand Mittwoch) bereits über 7000 Wahlscheine ausgestellt.

„Und einige Briefwählerinnen und Briefwähler werden sicherlich hinzukommen. Denn noch bis einschließlich 24. September (Freitag) können Wahlscheine beantragt werden“, so Alfert. Da man die Bearbeitungs- und Postlaufzeiten berücksichtigen muss, sollte man mit der Beantragung nicht zu lange warten, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. „Für Kurzentschlossene besteht nach wie vor die Möglichkeit, die Briefwahlunterlagen persönlich in einem der beiden Wahlbüros zu beantragen und mitzunehmen bzw. die Stimme direkt vor Ort abzugeben“, so Alfert.

Die Wahlbüros befinden sich in Gronau auf dem Kurt-Schumacher-Platz 9 und in Epe im Amtshaus.

Neben den Wahlvorständen in den Wahlräumen werden am Wahlsonntag (26. September) erstmals zehn Briefwahlvorstände die Stimmen auszählen. Im Jahr 2017 reichten fünf Briefwahlvorstände aus.

Für die Wählerinnen und Wähler, die ihre Stimme am Wahltag vor Ort abgeben möchten, öffnen die Wahlräume von 8 bis 18 Uhr ihre Türen. In den Wahlräumen und auf den Zuwegen besteht Maskenpflicht. Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können. Dies ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen.

Fragen beantwortet das Wahlbüro unter

02562 12412.