Größtmögliche Pracht-Entfaltung

Musik lebt von Spannung. Sie wohnt guten Kompositionen inne. Noch spannender wird es, wenn Kompositionen aus verschiedenen Epochen aufgeführt werden. So wie am Sonntagabend in der Gronauer Bürgerhalle.

Bedarf es eines sakralen Raums, um vertonte Teile des Ordinarium Missae erklingen zu lassen? Atmosphärisch hätten Vivaldis Gloria und Mozarts Krönungsmesse sicherlich besser in ein Kirchengebäude gepasst; doch aus organisatorischen bzw. heiztechnischen Gründen war das beim Konzert der Städtischen Musikvereine Gronau und Rheine und des Symphonieorchesters Rheine nicht möglich: In der Bürgerhalle gab es dafür am Sonntagabend einen neutralen Klangraum, frei von unerwünschten Hall­effekten, wie sie zumindest in der Eper St.-Agatha-Kirche immer wieder auftreten.