Grundsätzlich gute Idee

Die Idee wird gelobt, an der Begründung muss noch gefeilt werden. Dann könnte Gronau eine „Allee des Friedens und der Freiheit erhalten“. Oder vielleicht einen Platz. Damit wird sich dann ein anderer Ausschuss beschäftigen.

Auf dem Laga-Gelände, im zukünftigen Park der Religionen oder an einem anderen Ort in der Innenstadt könnte sich der DOIV die „Allee des Friedens und der Freiheit“ vorstellen.

Die Idee kam an, doch über Details will die Politik noch diskutieren: Der DOIV (Deutsch-Osteuropäischer Integrationsverein) für Kultur, Wirtschaft und Sport hat beantragt, in Gronau die Pflanzung einer „Allee des Friedens und der Freiheit“ vorzunehmen.