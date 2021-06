Grundstück auf der Tagesordnung

Nachdem der Rat in seiner vergangenen Sitzung mit einer Ein-Stimmen-Mehrheit dem Konzept einer neuen Gastronomie am Drilandsee zugestimmt hatte, fiel im nichtöffentlichen Teil das Grundstücksgeschäft durch.

Nach dem Grundsatzbeschluss des Rates und der Pattsituation im nichtöffentlichen Teil der Sitzung soll nun in der kommenden Woche in nichtöffentlicher Sitzung im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt erneut über die Grundstücksangelegenheit beraten werden.

Zwischenzeitlich hat die Verwaltung, wie Bürgermeister Rainer Doetkotte in einem Gespräch mit den WN bestätigte, sich erneut mit der Investorengruppe zusammengesetzt. Die nun neu verhandelten Rahmenbedingungen werden am Mittwoch (16. Juni) im Haupt- und Finanzausschuss des Rates erneut zur Abstimmung gestellt.

„Vor dem Hintergrund der Konzept-Zustimmung im öffentlichen Teil der letzten Ratssitzung haben wir weitergehende Gespräche mit den Investoren zu den Vertragskonditionen geführt“, macht Bürgermeister Rainer Doetkotte die Arbeit der Verwaltung in den letzten Wochen deutlich. Die Ergebnisse wurden jetzt in der nichtöffentlichen Beschlussvorlage für den Fachausschuss berücksichtigt. „Da der Rat bereits das Konzept mehrheitlich angenommen hat, obliegt es jetzt der Zuständigkeit des Hauptausschusses, über den Verkauf der Flächen zu beraten und schließlich zu entscheiden“, beschreibt Doetkotte die aktuelle Beratungsfolge.

Befürworter haben die Mehrheit

Dass die Entscheidung nicht wieder im Rat zur Abstimmung gestellt wird, sondern im Fachausschuss, löst durchaus Kritik aus, denn: Im Ausschuss haben die Befürworter des Projektes gemeinsam mit dem Bürgermeister eine Stimmenmehrheit.

„Im Haupt- und Finanzausschuss ist die Mehrheit da“, blickt der Vorsitzende der WEG-Fraktion, Erich Schwartze, einem absehbaren Ergebnis entgegen. „Man will das unbedingt durchboxen.“ Verfahrenstechnisch könne kaum gemeckert werden, allerdings sei es schon eine politische Entscheidung. „Ob sie damit glücklich werden, ist eine andere Sache.“ Schwartze sehe zum Beispiel bei der artenschutzrechtlichen Prüfung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens durchaus noch Potenzial für Probleme.

„Unsensibel“

Auch Marita Wagner, Fraktionsvorsitzende der Gemeinschaft GAL-Linke, äußert ihre Bedenken. „Es ist unsensibel, es nicht in den Rat zu ziehen.“ Das sehe nach außen nicht schön aus. Im Grunde handele es sich dabei aber um nichts Besonderes, der Fachausschuss habe die Zuständigkeit in dieser Frage.

Das betont auch Sergej Kernebeck, Fraktionsvorsitzender der FDP. „Von der Logik her gehören Grundstücks- und Liegenschaftsangelegenheiten in den Haupt- und Finanzausschuss.“ Der Rat habe über den Grundsatzbeschluss abgestimmt. Im Anschluss daran sei aus Gründen der Praktikabilität beim letzten Mal der Tagesordnungspunkt direkt in den Rat verschoben worden. Auch den Hinweis auf verschobene Mehrheitsverhältnisse durch die Bürgermeisterstimme will er so nicht stehen lassen. „Die Mehrheitsverhältnisse sind immer so.“ Sonst wäre der Ausschuss obsolet. „Das ist der ganz normale Ablauf“, bei dem auch die Gegner der neuen Gastronomie die demokratische Entscheidung zu akzeptieren hätten.

Nur noch Details

Auch CDU-Fraktionschef Sebastian Laschke betonte, die Verkaufsentscheidung gehöre grundsätzlich in den Haupt- und Finanzausschuss. „Die Bedingungen sind soweit erfüllt worden“, verwies er auf den Grundsatzbeschluss des Rates. Jetzt gehe es noch um Details. Ohnehin sei es wichtig, in dieser Situation nicht noch einmal eine grundsätzliche Diskussion zu führen, sondern sich um die in der anstehenden Entscheidung fachlichen Fragen zu kümmern. Die Differenzierung bei der fachlichen Betrachtung sei auch in der Ausschussberatung oft nicht berücksichtigt worden – und das nicht nur in dieser Frage. „Wir haben uns als Rat selber eine Zuständigkeitsordnung gegeben – danach wird gearbeitet“, stellt Laschke seine Sichtweise dar.

„Das ist hier richtig verortet“, sieht auch UWG-Fraktionsvorsitzender Jörg von Borczyskowski keinen Diskussionsbedarf in Fragen der Zuständigkeit. Jetzt gehe es lediglich um Formalverhandlungen nach dem Grundsatzbeschluss. Er erwarte von der Verwaltung kein fertiges Vertragswerk, sondern lediglich Prämissen. Dabei verwies er auf eine klare Aufgabenverteilung zwischen Politik und Verwaltung.

Nur ein Trick?

Nicht von den Aktivitäten der Verwaltung überrascht zeigte sich Herbert Krause (Pro Bürgerschaft) im Gespräch mit unserer Zeitung. „Der Baudezernent treibt uns ja immer, das kennen wir nicht anders.“ Nicht verwundert war er, dass das Thema auf der Tagesordnung gelandet war. „Es war angekündigt.“ Allerdings habe es schon etwas von einem Trick, den Fall nach dem Exkurs in den Rat nun wieder im Fachausschuss zu diskutieren, da der Bürgermeister dort mit seinem Stimmrecht für andere Mehrheiten sorgen könnte.

Der Ratsherr der AfD, Andre Pawlowski, hat als fraktionsloser im Haupt- und Finanzausschuss zwar ein beratendes Mandat, darf allerdings an Abstimmungen nicht teilnehmen.