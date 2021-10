Grüne Oase in zentraler Lage

Neue Ideen für die alten Friedhöfe an der Ochtruper Straße

Gronau

Sie liegen sehr zentral in der Stadt, sie liegen aber auch schon lange brach – der alte Katholische und der alte Evangelische Friedhof an der Ochtruper Straße Ecke Gildehauser Straße. Jetzt sollen dort zwei Projekte realisiert werden. Arbeitstitel: „Park der Religionen“ und „Wohnen am Park“.

Von Frank Zimmermann