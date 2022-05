Grünes Licht für historisierendes Rathaus

An der Bahnhofstraße hat das geplante neue technische Rathaus, das den alten Turm des historischen Rathauses einbeziehen soll, eine weitere Hürde genommen. Mit 34 zu neun Stimmen wurde der bereits in den Fachausschüssen durchgewunkene Vorschlag einer Arbeitsgruppe bei zwei Enthaltungen angenommen. Dabei gab es bis zuletzt noch Widerstand gegen die Entwürfe.

Die Ampel ist auf Grün gesprungen: Mit einer deutlichen Mehrheit hat sich der Rat in seiner Sitzung am Mittwochabend dafür ausgesprochen, die in der politischen Begleitgruppe erarbeiteten Planungen, nachdem sie die Fachausschüsse passiert hatten, weiter zu verfolgen.