Gruppe von Jugendlichen macht Stadt unsicher

Rund um Weihnachten hat eine Gruppe von Jugendlichen Straftaten begangen. In der Regel ging es darum, die Opfer „abzuziehen“, ihnen also Geld oder Wertgegenstände abzunehmen. Wenn es reichte, drohten die Täter „nur“, in zwei Fällen wurden sie aber auch gewalttätig.

In einem Fall war von einer Waffe nur die Rede, in einem anderen Fall hat eine Betroffene eine schwarze Schusswaffe in der Hand eines Täters gesehen.

In den vergangenen Tagen kam es in Gronau zu mehreren Straftaten, bei denen jeweils eine Gruppe Jugendlicher verdächtig ist und dementsprechend ein möglicher Zusammenhang besteht. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit und listete folgende Fälle auf:

Fall eins, Bahnhofstraße, Freitag (23. Dezember), circa 18.10 Uhr: Mehrere noch unbekannte Täter umkreisten einen 19-jährigen Mann aus Steinfurt und dessen zwei Begleiterinnen. Sie nahmen dem Geschädigten den Kopfhörer weg und forderten die Herausgabe von Bargeld. Der Geschädigte kam dem nach. Die Täter schlugen den Geschädigten und flüchteten auf Fahrrädern und zu Fuß in Richtung Innenstadt. Es handelt sich um circa sechs bis sieben männliche Jugendliche, alle dunkel gekleidet, einer mit blond-roten Haaren.

„ »Hol die Waffe raus!« “ Einer der Jugendlichen zu einem Mittäter

Fall zwei, Heerweg, Dienstag (27. Dezember), 20.50 Uhr: Am Dienstag hielt sich ein 17 Jahre alter Gronauer zusammen mit einem Bekannten gegen 20.40 Uhr in einem Schnellrestaurant an der Siemensstraße auf. Dabei fielen ihm bereits drei Jugendliche auf, die ihn und seinen Bekannten „komisch“ angesehen hatten. Nach dem Verlassen des Restaurants fuhren er und sein Bekannter mit Fahrrädern in Richtung Heerweg – sein Bekannter fuhr dabei ein Stück voraus. Plötzlich hielten ihn die drei zuvor aufgefallenen Jugendlichen an und forderten ihn auf, sein Geld herauszugeben. Als er zunächst nicht reagiert habe, forderte einer der Täter einen seiner Mittäter auf, „die Waffe“ herauszuholen. Er habe zwar keine Waffe gesehen, aber dennoch Geld herausgegeben, so der Geschädigte, der kurz darauf die Polizei informierte. Die Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Täterbeschreibung: Alle Täter sind circa 15 bis 16 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet. Täter eins ist etwa 1,70 Meter groß und hat ein südländisches Erscheinungsbild; Täter zwei ist circa 1,80 Meter groß, hat blonde Haare, trug schwarze Nike-Air-Schuhe, Modell „tn“ und war maskiert mit Schal und Kapuze; Täter drei war maskiert mit Schal und Maske.

Unvermittelter Angriff

Fall 3, Udo-Lindenberg-Platz, Dienstag (27. Dezember), gegen 18.50 Uhr: Zwei junge Frauen waren zu dieser Zeit im Bereich der Treppen zum Rock- und Popmuseum aus einer Gruppe von etwa sechs bis sieben Jugendlichen heraus angesprochen und um eine geringe Menge Bargeld gebeten worden. Während des Gesprächs hielt einer der Jugendlichen eine schwarze Schusswaffe in der Hand, richtete diese aber auf den Boden und drohte nicht aktiv damit. Die beiden Frauen entfernten sich, wobei ihnen aus der Gruppe hinterhergerufen wurde. Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: circa 15 bis 16 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, schwarz gekleidet, Kapuzen über die Köpfe gezogen, teilweise mit Schals vermummt.

Fall 4, Bahnhofstraße, Dienstag (27. Dezember), circa 19.10 Uhr: Ein 16 Jahre alter Gronauer hielt sich zur Tatzeit auf der Bahnhofstraße in Höhe des Kiosks auf, als er aus einer etwa vier- bis fünfköpfigen Gruppe heraus durch einen Täter unvermittelt angegriffen wurde. Nach einigen Schlägen, durch die er leicht verletzt wurde, flüchtete die gesamte Gruppe in Richtung Udo-Lindenberg-Platz. Der Schläger war dunkel gekleidet und trug eine Sturmmaske. Eine Person aus der Gruppe führte einen roten E-Scooter mit sich.

Die Polizei sucht Zeugen zu allen Fällen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau,

02562 9260.