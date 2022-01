Gülle wird zum wertvollen Dünger

Gronau

So unterschiedlich kann die Wahrnehmung sein: Für die einen, die persönlich nicht so viel mit der Landwirtschaft und ihren Prozessen zu tun haben, ist Gülle etwas, das vor allem übel riecht und möglicherweise eine Gefahr für das Grundwasser darstellt. Für Personen, die im Agrarsektor tätig sind, hat sich das Image des Fäkalienrests – insbesondere in der jüngsten Zeit – deutlich gewandelt.

Von Guido Kratzke