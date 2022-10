Gut 97 000 Badegäste in den Freibädern

Top Sommerwetter, Corona halbwegs im Griff – und trotzdem kamen weniger Menschen in die Freibäder als im Vor-Corona-Jahr 2019. Woran das liegt? Stadtwerkesprecher Stefan Busch hat drei Vermutungen.

Trotz des guten Sommerwetters war das Parkfreibad selten so gut besucht wie auf diesem Foto. Im Bültenbad in Epe sah es nicht viel besser aus.

Die Freibadsaison ist beendet – die Besucherbilanz fällt durchwachsen aus: Gut 97 000 Menschen passierten von Anfang Mai bis Ende September die Tore der beiden Freibäder in Gronau und Epe. Im Vergleich zu den beiden Vorjahren ein riesiges Plus – aber die waren ja auch von Coronaeinschränkungen betroffen, was zu deutlichen Einbrüche geführt hatte.