Gut durchs Krisenjahr gekommen

Die Volksbank Gronau-Ahaus ist mit dem vergangenen Geschäftsjahr zufrieden. So stieg die Bilanzsumme auf rund 4,2 Milliarden Euro. Derzeit sind beim Geldinstitut 349 Mitarbeitende beschäftigt.

Die Schalterhalle in der Hauptstelle der Volksbank an der Neustraße in Gronau.

Die Volksbank Gronau-Ahaus hat den erschwerten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zum Trotz Bilanzsumme, Kredite und Einlagen erneut gesteigert. Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vorjahresvergleich um fünf Prozent auf 4,2 Mrd. Euro. Das Kreditvolumen stieg um 6,2 Prozent auf 3369 Mio. Euro, die Einlagen nahmen um 6,3 Prozent auf 2223 Mio. Euro zu.

„Besonders hervorzuheben ist, dass wir auch vor dem Hintergrund steigender Inflationsraten und einer drohenden Rezession ein zuverlässiger Finanzierungspartner unserer Wirtschaft vor Ort sind“, unterstreicht Vorstandsvorsitzender Frank Overkamp in der Bilanzpressemitteilung. „Gleichzeitig hat die Zinswende dazu geführt, dass es wieder Guthabenzinsen auf Einlagen gibt“, so Overkamp weiter.

Guthabenzinsen

In den vergangenen Jahren haben Sprengungen von Geldautomaten extrem zugenommen. Der Fall jüngst in Alstätte zeige, wie massiv und rücksichtlos die Täter vorgehen. „Unser Ziel ist es, das Risiko für die Anwohner zu minimieren und Sachschaden zu vermeiden“, so Frank Overkamp. Um den Tätern die Angriffe zu erschweren, seien die Geräte mit diversen Sicherheits- und Alarmvorkehrungen ausgestattet worden und die Geldbestände der sinkenden Nachfrage nach Bargeld angepasst. Darüber hinaus ist der Zugang zu den SB-Bereichen nachts eingeschränkt.

Schon seit Jahren setze die Volksbank auf eine Omnikanal-Strategie. „Wir möchten dort für die Kunden da sein, wo sie uns gerade brauchen. Ziel ist es, dass unsere Kunden jederzeit problemlos zwischen den einzelnen Kanälen wie Online, Telefon oder Filiale wechseln können“, erklärt Frank Overkamp. Immer mehr Serviceleistungen erledigten die Kunden mittlerweile über die hauseigene Service-Filiale. Den Mix aus Onlinebanking, Banking-App und Servicefiliale ergänzen die Filialen. Hiervon unterhält die Genossenschaftsbank 23, und drei SB-Standorte sind in Betrieb. Overkamp betont: „Die Filiale bleibt ein fester Bestandteil unserer Kundenkommunikation.“

Geldautomaten

Im Händlerkundengeschäft wuchs die Bank mit ihrem genossenschaftlichen Partner der VR Payment weiter. Rund 113 Mio. Euro Händlerkunden-Volumen im Jahr 2022 – das ist der Umsatz, der über die Payment-Terminals der Volksbank angenommen, verarbeitet und an die Händlerkunden ausgezahlt wurde. Er hat sich gegenüber 2021 um 35 Prozent erhöht. Auch die Anzahl der Transaktionen nahm zu. 1,9 Mio. Zahlungsvorgänge (+36 Prozent) wurden über die mehr als 700 Payment-Terminals (+fünf Prozent) abgewickelt.

Nach wie vor gebe es einen großen Bedarf an Wertpapierberatungen. „Das Jahr war gekennzeichnet von volatilen Märkten und damit verbundenen Wertschwankungen. Gerade in diesem Fall ist eine gute Beratung so wichtig“, wird Vorstandsmitglied Georg Kremerskothen zitiert.

„Wir stellen eine steigende Nachfrage nach ‚grünen‘ Geldanlagen fest. Viele Kunden wollen ihr Geld sinnvoll und langfristig in Anlageformen investieren, die soziale ethisch und ökologische Belange berücksichtigen“, ergänzt Frank Overkamp.

„Grüne“ Geldanlagen

Mit 35.431 Mitgliedern ist die Volksbank Gronau-Ahaus eine der größten Personenvereinigungen in der Region und blieb auch in 2022 bei den Mitgliederzahlen mit 117 neuen Mitgliedern auf Wachstumskurs. Die Mitglieder wirken über die gewählten Vertreter an den Entscheidungen der Bank mit und profitieren vom Erfolg: 2022 schüttete die Bank 538 755,17 Euro Dividende aus.

Die Volksbank bietet 349 Mitarbeitenden, darunter 115 Angestellte in Teilzeit und 30 Auszubildende, einen Arbeitsplatz. „Auch wir spüren den Fachkräftemangel und haben uns rechtzeitig neu ausgerichtet. Da sind wir auf einem guten Weg“, ist sich Georg Kremerskothen sicher.

Umbau

Gerade erst wurde der Umbau der Hauptstelle in Gronau fertiggestellt. Bei der Sanierung sei auf ökologische Baumaterialien geachtet und fast alle Aufträge an ortsansässige Firmen und Handwerksbetriebe vergeben worden. Die Hauptstelle bietet jetzt rund 150 Mitarbeitenden Platz.

Knapp 502.000 Euro flossen im Jahr 2022 an soziale Einrichtungen im Geschäftsgebiet der Bank: in kulturelle Projekte, Schulen, Kitas und Vereine. So unterstützte die Bank unter anderem im vergangenen Jahr die regionalen Tafeln mit 30.000 Euro. Großen Zuspruch habe dabei auch die bankeigene Crowd­funding-Plattform „Viele schaffen mehr“.

Zu Themen wie Betrugsprävention und Cyberkriminalität habe die Volksbank aufgeklärt. Mit der Einführung eines speziellen Geldumschlages in 2022 schütze sie ihre Kunden vor dem sogenannten Enkeltrick.