Hallenbad öffnet wieder am 1. Oktober

Der Übergang ist – wie sollte es bei Bädern auch anders sein – fließend: Das Bültenbad schließt am Abend des 30. September, das Hallenbad startet am Tag darauf in die Wintersaison. Aber noch muss einiges getan werden...

Die Nordfassade wird noch saniert, die Dusch- und Sanitärbereiche werden gerade renoviert, die Becken sind noch leer, aber Konstantin Weber, Teamleiter Bäder, ist guter Dinge: „Wir öffnen unser Hallenbad am Freitag, 1. Oktober 2021. Nach der Schönheitskur dürfen sich unsere Kunden nicht nur auf schicke neue Duschräume freuen, sondern auch auf zurückgekehrte Normalität bei den Zeiten und dem Ticketverkauf – natürlich alles unter Einhaltung der 3 G-Regel.“

Das Bültenfreibad in Epe schließt am 30. September seine Tore und beendet damit die Freibadsaison. Am 1. Oktober startet die Hallenbad-Saison. Tickets gibt’s zum regulären Preis online oder vor Ort am Automaten, und auch das Bäder-Abo ist wieder nutzbar. Die bisherigen Abo-Kunden wurden dazu angeschrieben.

„Alles wird wieder ein bisschen normaler, die Öffnungszeiten sind wie vor Corona,“ so Weber weiter. „Einziger Unterschied ist, dass wir im Vorraum die Einhaltung der 3 G-Regel kontrollieren. Ins Bad kommt also nur, wer genesen, geimpft oder aktuell negativ getestet ist. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Jeder Badbesucher hat einen gültigen Nachweis inklusive Ausweisdokument vorzulegen.“ Unter stadtwerke-gronau.de veröffentlichen die Stadtwerke das Kursprogramm. Ab Donnerstag (16. September), 9 Uhr, können die Kurse online gebucht werden. Ein Schwerpunkt liegt auf Schwimmkursen, die auch in den Ferienzeiten (Herbst-, Weihnachts- und Osterferien) verstärkt im Programm sind. Neu ist, dass Aquafitnesskurse als einzeln online buchbare Einheiten angeboten werden.