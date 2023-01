Nach Urteil des Bundesgerichtshofes: Klarheit zu Verkehrsregeln auf Parkplätzen

Ob am Parkplatz Driland, an der Hörster Straße oder beim Hellweg: Hinweise zu den geltenden Verkehrsregeln finden sich keine. Logische Vermutung: Hier gilt die Straßenverkehrsordnung und damit eine seit Fahrschultagen absolut verinnerlichte Vorfahrtsregel – rechts vor links. Doch weit gefehlt.

Von wegen Rechts-vor-links: Bei der Nutzung von öffentlichen bzw. öffentlich zugänglichen Parkplätzen wie auf dem Bild an der Hörster Straße müssen sich Autofahrer per Handzeichen verständigen. Die alte Fahrschulregel gilt nicht.

Samstagvormittag auf dem Baumarktparkplatz: Es herrscht rege Betriebsamkeit, zahlreiche Hobby-Heimwerker fahren mit dem Auto vor, um Material für eine Renovierung oder ein Bauprojekt einzukaufen. Auch der Fahrer des roten Audi gehört zu ihnen. Schnell noch ein paar Kabel und Steckdosen für die neue Elektroinstallation einkaufen, dann kann es zuhause losgehen. Forsch fährt der Audi-Besitzer mit seinem Wagen über den Parkplatz, ganz hinten in der letzten Reihe sind doch noch ein paar Plätze frei. Gerade will er einbiegen, da kracht es. Von links ist ihm ein weiterer Baumarktbesucher in die Seite gefahren. Wütend steigt der Audi-Fahrer aus und pflaumt seinen Unfallgegner an: „Können Sie nicht aufpassen? Ich bin von rechts gekommen!“