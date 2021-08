Feuerwehr-Einsatz am 1. Mai

Arbeit am Tag der Arbeit hat der Feuerwehr am 1. Mai ein Feueralarm beschert. Im Bereich Gartenstraße/Melissenweg war offenbar bei Abflämmarbeiten eine Hecke in Brand geraten. Die Wehr hatte die Flammen rasch unter Kontrolle. Der Schaden blieb entsprechend gering.