Heimatverein lädt in neue Vereinsräume

Wegen des geplanten Abrisses des Drilandmuseums hat der Heimatverein sein bisheriges Vereinslokal an der Bahnhofstraße aufgegeben müssen. Der dadurch notwendige Umzug in das für die nächsten Jahre notwendige Ausweichquartier erfolgte im Juni. Am Montag (19. Juli) besteht nun für alle interessierten Mitglieder des Heimatvereins Gronau die Möglichkeit, sich die neuen Räumen an der Enscheder Straße 1 anzuschauen. Die Vorstandsmitglieder werden von 15 bis 18 Uhr die Türen öffnen, um das Vereinslokal bei einem Glas Sekt vorzustellen und Fragen zu beantworten. Dabei gelten für Besucher natürlich die jeweils aktuellen Corona-Schutzbestimmungen.

Der Heimatverein Gronau plant zudem, seine diversen Gruppen und Kreise ab August wieder zu reaktivieren. Die räumlichen Voraussetzungen hierfür sind soweit fertiggestellt. Als erste Monatsveranstaltung findet am 2. August um 16.30 Uhr ein Konzert der Dinkelmusikanten im neuen Vereinsheim statt.