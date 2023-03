Heimspiel für Erfolgsjournalistin

Auch wenn sie schon seit Jahren in Berlin ihren Lebensmittelpunkt hat – ihre Gronauer Wurzeln hat die mehrfach ausgezeichnete Journalistin Julia Friedrichs nicht vergessen. Ebenso wenig die ersten Schritte, die sie in ihrem späteren Beruf in der Gronauer Lokalredaktion der WN machte.

Sympathisch, authentisch, klug, schlagfertig und vollkommen uneitel: Julia Friedrichs ist sowas von auf dem Teppich geblieben! Dabei hätte sie Anlässe genug gehabt, in höhere Sphären abzuheben: Mehrfache Bestseller-Autorin, erfolgreiche Zeitungs- und Fernseh-Journalistin, viel gefragter Gast in Talkshows, Trägerin renommierter Journalismuspreise – das alles spricht Bände. Am Donnerstagabend las sie auf Einladung des Gronauer Vereins „Menschen in Not“ aus ihrem Buch „Working Class“. Zuvor stellte sie sich den Fragen von Klaus Wiedau, dem ehemaligen Leiter der Gronauer WN-Redaktion. Hier hatte die damalige Schülerin des Werner-von-Siemens-Gymnasiums ab Mitte der 90er-Jahre ihre ersten Schritte im Journalismus unternommen: eine junge Frau, die ab und an von ihrem Vater zu Terminen gefahren wurde, weil sie noch keine 18 war und keinen Führerschein hatte.