„Heiße Luft“ löst Einsatz für Wehr aus

Die heiße Luft eines Trockners hat am Mittwochmorgen Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Oststraße ausrücken lassen.

Passanten glaubten am Mittwochmorgen gegen 9.20 Uhr an einen Kellerbrand und alarmierten die Feuerwehr. In Wirklichkeit lief im Untergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses an der Oststraße aber nur der Trockner, der heiße Luft nach draußen strömen ließ. Für die Feuerwehr war es nicht der erste Einsatz an diesem Standort, vor allem im Winter seien wegen des Dampfes schon eher Feuer hier gemeldet worden. Nach der Kontrolle rückten Feuerwehr und Polizei wieder ab. Während des Einsatzes staute sich im Ortskern der Verkehr.