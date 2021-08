„Heiße Ware“ Schulabgänger

"In einigen Jahren sitzen überall in Deutschland studierte Menschen rum, die drei Monate auf einen 70-jährigen Handwerker warten.“ Der immer wieder mal in den sozialen Netzwerken geteilte Spruch ist vielleicht übertrieben . . . andererseits liegt die Wartezeit auf einen Handwerker schon jetzt im Durchschnitt bei über acht Wochen – so viel fehlt also gar nicht mehr.

Bernd Schäfer