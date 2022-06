Mit sozialpädagogischer Einzelfallunterstützung erreicht das Projekt Plan-G auch Jugendliche, die sich anderer Hilfsangebote entziehen. Das ist gut für die Jugendlichen – aber auch gut für Gronau. Denn die Polizei beobachtet, dass sich in der Stadt kleine Gruppen zusammenschließen, um Straftaten zu begehen.

Der Jugendhilfeausschuss (JHA) empfiehlt dem Rat, das Projekt Plan-G für zwei weitere Jahre fortzusetzen. In ihrem Beschluss attestieren die Ausschussmitglieder dem Projekt eine „hervorragende Arbeit“ und plädieren dafür, dass die Gelder für Plan-G fest im Haushalt eingeplant werden. Das Projekt ist am 1. Juli 2020 gestartet und endet nach dem jetzigen Stand zum 30. Juni 2023. Folgt der Rat der Empfehlung des JHA, geht es also bis Mitte 2025 weiter.