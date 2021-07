„Heute seid Ihr die Bekränzten“

Schulabschlussfeiern entwickeln normalerweise ihre eigene Dynamik. Sie sind geprägt von überschäumender, ansteckender Aufbruchstimmung. Wie gesagt – zu normalen Zeiten. In Coronazeiten dagegen ist das mit dem Anstecken eher unerwünscht. Die Stimmung war daher auch am Werner-von-Siemens-Gymnasium etwas gebremst, als am Samstag in der Schulaula die Abiturzeugnisse überreicht wurden. Statt einer großen Feier mit allen 94 erfolgreichen Abiturientinnen und Abiturienten samt Eltern und Lehrerkollegium gab es einen kleinteiligen Abschiedsmarathon: In sieben Gruppen wurden die jungen Leute im Halb-Stunden-Takt von ihrer Schule verabschiedet. „Hier hat es angefangen, hier sollte es auch abgeschlossen werden“, sagte Schulleiter Thomas Herden.

Lange Reden gab es den Umständen entsprechend nicht. Herden beglückwünschte die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler zu ihrer „in doppelten Sinne besonderen Leistung“. Unbeeindruckt von allen Herausforderungen und Ungewissheiten hätten sie in großer Selbstdisziplin die Prüfungen absolviert. Auf die sonst üblichen Mottotage und den Abispaß mussten sie verzichten. Immerhin: „Der Abi­ball soll nachgeholt werden“, sagte die Abiturientin Alexandra Graf am Rande der Veranstaltung im Gespräch mit den WN. Die junge Frau vermisste während der Vorbereitung auf die Prüfungen vor allem die gemeinsamen Lerngruppen. Jetzt war sie froh, das Zeugnis in den Händen zu halten.

Bürgermeister Rainer Doet­kotte schickte seine Glückwünsche per Videobotschaft. Live auf der Bühne setzten sich Alexandra Book, Alexander Osman (Q2-Leitung) und Oberstufenkoordinator Klaus Overesch humorvoll frotzelnd mit dem „Corona-Abitur“ auseinander. Overesch protestierte gegen diesen in seinen Augen abwertenden Begriff, den sein Kollege in den Raum geworfen hatte. Book dagegen fand ihn passend. „Was glaubst du, wie viel Liter Corona-Bier schon durch die Kehlen der Anwesenden bei Kurstreffen oder Stufenpartys geflossen sind?“ In der Stufe stecke doch mehr. protestierte Overesch. Das bestätigte Osman: „Genau wie in dem Toyota-Corona aus den 60er-Jahren.“ Die seien auch sicher und souverän durch die Jahre gefahren. „18 Limousinen mit 1-A-Bewertung“ machte er im Abi-Jahrgang aus.

Allerdings habe es auch Coupés mit steil abfallendem Heck in der Notenbewertung gegeben – die zu einigen Gesprächen mit den Fahrzeughaltern genötigt hätten, so Book. Der ein oder andere gelangte erst nach einer Rückrufaktion zur begehrten Abi-Plakette.

Das Wort Corona bezeichne im Übrigen laut Duden eine Gruppe von jüngeren Menschen, die gemeinsam etwas unternehmen, aber auch eine Horde randalierender Jugendlicher. Letzteres treffe aber auf diese Stufe nicht zu, kam gleich Widerspruch. Overesch erinnerte an die Herkunft des Wortes aus dem Lateinischen. Es bedeute „Kranz“ als Zeichen der Tugend und Ehre. „Man bekam sie für einen Sieg im Krieg und im Sport.“ Osman, an die Abiturientinnen und Abiturienten gewandt: „Und heute seid Ihr die Gefeierten und Bekränzten.“

Im übertragenen Sinne bedeutete Corona im alten Rom auch „die jubelnde Masse der Umstehenden“, so Overesch – und in solch eine Masse verwandelten sich die drei Laudatoren und die Anwesenden applaudierend.