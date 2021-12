Hier wird nicht getuschelt

Wie steht es eigentlich um die Digitalisierung in den Gronauer Schulen? Wie gut sind die Klassen ausgestattet? Wie funktioniert der Unterricht? Im Rahmen unserer Adventserie Wir öffnen Türen“ hat WN-Redakteur Frank Zimmermann für einen Vormittag die Schulbank in der Euregio-Gesamtschule Epe gedrückt.

In ganz unterschiedlicher Form kommen Tablets in der Euregio-Gesamtschule zum Einsatz: Im Erdkundeunterricht von Daniel Terbeck ersetzt die Technik Tafel und Hefte, auch Arbeitsblätter verteilt der Lehrer digital. Im Physikunterricht von Sascha Tarp dienen sie als Videokameras, um Versuche zu dokumentieren. Im Deutschunterricht bei Melina Oeding helfen sie dabei, Texte gemeinsam zu bearbeiten und für die Fünftklässler von Nehle Pachnicke dienen sie als Fenster ins Internet.

Der schön paradoxe Filmtitel „Zurück in die Zukunft“ passt an diesem Morgen auch auf meine Situation. Obwohl ich einen Schul- und zwei Hochschulabschlüsse in der Tasche habe, muss – nein – darf ich noch mal die Schulbank drücken. Doch meine Rückkehr in die Schule wird mir nicht nur Einblicke in die Gegenwart, sondern sogar welche in die Zukunft bescheren.