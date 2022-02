Hilfe in der Energiepreiskrise

Ob Strom, Erdgas, Heizöl oder Benzin – alle Energieträger sind in den vergangenen Monaten deutlich teurer geworden. Und welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine und die deshalb angespannte Situation zwischen Russland und Europa auf die Energiepreise haben wird, ist noch nicht abzusehen.

Es brennt in Sachen Energiekosten. Heizen, Kochen, Mobilität – in vielen Bereichen müssen Verbraucherinnen und Verbraucher tiefer in die Tasche greifen. Zu tief, meint die Verbraucherzentrale NRW und startet deshalb eine Aktionswoche.

Erhöhte Abschlagszahlungen, hohe Ersatz- und Grundversorgungstarife für Neukundinnen und Neukunden treffen auch die Menschen in Gronau und im Kreis Borken hart, heißt es in einer Mitteilung der Verbraucherzentrale NRW. „Viele Betroffene kommen mit ihren Problemen zu uns“, erzählt Elke Liening, Leiterin der Beratungsstelle Gronau der Verbraucherzentrale NRW. „Die Menschen sind plötzlich mit sehr viel höheren Energiekosten konfrontiert und fühlen sich der Situation hilflos ausgeliefert.“

„Energiekosten steigen – Das ist jetzt zu tun!“

In den Aktionswochen „Energiekosten steigen – Das ist jetzt zu tun!“ bietet die Verbraucherzentrale NRW bis Freitag (4. März) praktische Hilfestellung und Informationen in Form von Online-Vorträgen zu den Themen „Vorzeitige Kündigung von Strom- und Gasverträgen inklusive Anbieterwechsel“, „Strom- und Heizkosten sparen“, „Heizungswechsel und energetische Dämmmaßnahmen“ an.

Zum Auftakt der Aktion unterstreicht Elke Liening: „Wir fordern Politik und Sozialbehörden auf, Energiekosten für private Haushalte dauerhaft bezahlbar zu machen und einkommensärmere Haushalte kurzfristig durch gezielte Maßnahmen zu entlasten.“ Denn die Energiekostenbelastung betreffe alle Haushalte. Eine Familie müsse in einem Jahr aktuell durchschnittlich circa 1120 Euro mehr für Energie aufwenden als noch im Jahr 2021. Strom ist damit so teuer wie nie und muss wieder günstiger werden, fordern die Verbraucherschützer. Die Abschaffung der EEG-Umlage sollte aus Sicht der Verbraucherzentrale NRW so schnell wie möglich umgesetzt werden. Die Bundesregierung hat sie in dieser Woche zum Juli beschlossen. Ebenso sollten weitere Maßnahmen wie die Absenkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß erfolgen.

„Ein niedriger Strompreis trägt indirekt auch zur Energiewende bei, da er den Umstieg auf effiziente Heizungstechnologien wie die Wärmepumpe für Verbraucherinnen und Verbraucher wirtschaftlich attraktiver macht“, so Liening. Zudem sollten die Haushalte über ein so genanntes Klimageld einen Teil des über den CO-Preis gezahlten Geldes zurückerstattet bekommen.

Klimageld

Das Klimageld würde durch die pauschale Rückerstattung besonders einkommensärmere Haushalte entlasten. Denn Haushalte mit weniger Einkommen trifft die Energiepreiskrise besonders hart. Strombudgets sollten deshalb absehbar in den Regelsätzen bei Leistungen im Rahmen von Hartz IV angepasst werden.

Weitere Informationen zum Thema und die Möglichkeit, sich für die Online-Vorträge anzumelden, hält die Verbraucherzentrale auf ihrer Internetseite vor. Auch das Forderungspapier „Energiekosten steigen – das ist jetzt zu tun!“ ist dort zu finden.