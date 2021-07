Hilfe mit Rat und Tatkraft

Im ganz normalen Familienalltag fehlt immer wieder mal eine helfende Hand, die dafür sorgt, dass nicht alles aus dem Ruder läuft, wenn die Zeiten gerade stressig sind. In Phasen hoher Belastung ist es schön, wenn Verwandte, Freunde und Nachbarn einspringen und sich gegenseitig helfen. Diesen Rückhalt hat nicht jede Familie. Umso schöner ist es, dass in solchen Zeiten Familienpatinnen und -paten gibt.

Die des SkF Ahaus-Vreden gibt es in Gronau seit 2013. Sie haben mit großem Engagement, Begeisterung und kreativen Ideen Familien unterstützt.

Die Patinnen und -paten besuchen die Familien in der Regel einmal wöchentlich, haben stets ein offenes Ohr für die Nöte und Sorgen der Eltern und helfen mit Rat und Tatkraft. Sie unterstützen die Eltern auch bei der Förderung und Betreuung der Kinder- die Begleitung ist für viele Familien eine wertvolle und wichtige Hilfe im Alltag. Eltern berichten durchweg über positive Erlebnisse.

Als ehrenamtlicher Pate ist man Ansprechpartner und schafft Freiräume für Eltern und Kinder. Die Dankbarkeit und Wertschätzung der Eltern und die strahlenden Augen der Kinder sprechen dafür, dass die Hilfe ankommt. Ulrike Terhaar als Ansprechpartnerin des SKF, informiert und begleitet die Patenschaften vor Ort. Sie sorgt für fachlichen Input, organisiert Austauschtreffen mit anderen Patinnen und ist insbesondere zuständig für die Vermittlung einer einfühlsamen und verlässlichen Patenschaft.

In der letzten Zeit wurden geeignete Hygienemaßnahmen ausgebaut. Der vermehrte Aufenthalt in der freien Natur und die bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema Gesundheit und Schutz wurde von vielen Familien und deren Patinnen sehr positiv wahrgenommen. Die Zeiten haben sich durch Corona verändert, aber mit Blick auf das Positive sind die Patinnen nun zurück in den Familien. Sich Zeit zu nehmen und Zeit zu geben, stärkt das Miteinander auf eine schöne Art und Weise.

Wer sich für ein Patenamt bewerben möchte, oder sich selbst eine Patenschaft wünscht, kann sich bei Ulrike Terhaar, SkF Ahaus-Vreden in Gronau, unter 817352 oder unter: terhaar@skf-ahaus-vreden.de melden.