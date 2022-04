Hilfen auf den Prüfstand!

Egal, wohin man schaut: Überall steigen in diesem Tagen die Preise. Das dürfte dazu führen, dass einige Menschen sich deutlich einschränken müssen – und andere beim besten Willen keine Einsparpotenziale bei sich ausmachen können. Um große soziale Verwerfungen zu vermeiden ist der Staat auf all seinen Ebenen gefragt. Die Bürger aber auch.

Ein Schock jagt den nächsten: Erst waren es die hohen Preise für Diesel und Benzin an den Tankstellen, komplettiert durch Heizöl. In dieser Woche in Gronau dann die nächste Zündstufe der Preisrakete: Dass Strom und Gas teurer werden könnten, darauf hatten sich die meisten wohl bereits eingestellt. Aber die Preise, die für Kunden in der Grundversorgung nun aufgerufen werden, übertreffen die Befürchtungen vieler. Und ganz am Rande wird dann offiziell bestätigt, was viele seit Wochen bei ihren täglichen Einkäufen spüren: Die Inflationsrate hat nun die Marke von sieben Prozent übersprungen – und gefühlt liegen die Preissteigerungen bei den täglichen Einkäufen zum Füllen des Kühlschranks noch deutlich darüber.