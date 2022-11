Hilfsaktion für Nick: 1206 Registrierungen

Die offizielle Zahl gab die DKMS am Montag bekannt. Sie ist noch höher als der zunächst angegebene Wert. „Das Ergebnis ist sensationell und wir freuen uns riesig, dass so viele Menschen dem Aufruf gefolgt sind und sich gestern registriert haben. Die Initiativgruppe hat wirklich Großartiges geleistet“, sagt Sara Tege, Aktionsbetreuerin von der DKMS. „Das ist eine Aktion, die ich nie vergessen werde. Ein großes Dankeschön an die Familie und die ganzen Menschen, die geholfen haben.“ Neben den Registrierungen kamen vor Ort und in den Tagen zuvor zudem über 18 000 Euro an Geldspenden zusammen. Auch die Westfälischen Nachrichten beteiligten sich mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro. Nicks Mutter Anja Schneider ist Zustellerin der WN.