Historische Instrumente

Gronau

Mikrofone auf vier Meter hohen Ständern im Kirchenraum, ein digitales Tonstudio in der Sakristei und zwei Musiker auf der Empore – was das zu bedeuten hat? Die Sauer-Orgel wird noch bekannter, als sie es jetzt schon ist! In der Ev. Stadtkirche finden derzeit Aufnahmen für eine CD statt.

Von Martin Borck