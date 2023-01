Hochbetrieb in der Notaufnahme des Hospitals

In der Notaufnahme des St.-Antonius-Hospitals herrschte bis in den Vormittag Hochbetrieb: Zeitweise warteten dort fast 50 Personen auf eine Behandlung ihrer Verletzungen, berichtet der Leiter Unternehmenskommunikation, Ansgar Höing – die meisten wegen Verstauchungen oder Knochenbrüchen. „Das war schon eine große Herausforderung für unser Klinikpersonal“, so Höing. Am Nachmittag waren die Patienten weitestgehend versorgt.

Kreisweit gab es aufgrund der Glätte eine ganze Reihe von Unfällen. Viele Straßen hatten sich, nachdem Regen auf gefrorenen Boden gefallen war, zu Rutschbahnen verwandelt. Bei Unfällen, darunter auch in Gronau, gab es fünf Verletzte sowie Sachschaden von insgesamt rund 20 000 Euro, teilt die Polizei mit. In den meisten Fällen stürzten Fahrradfahrer. In den späteren Morgenstunden beruhigte sich die Lage.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer weiter darum, ihr Fahrverhalten den extremen Witterungsbedingungen anzupassen. Wenn eine Fahrt unvermeidlich ist, sollten genug Zeitreserven eingeplant werden.