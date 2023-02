Hochkaräter an der Orgel

Matthias Grünert, Organist der Frauenkirche in Dresden, spielt am heutigen Samstag ab 18 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Gronau.

Der 1973 geborene Grünert gilt Kennern als musikalischer Hochkaräter. Erste prägende musikalische Eindrücke empfing er im Windsbacher Knabenchor. Nach dem Abitur studierte er Kirchenmusik, Gesang und Orgel an der Hochschule für Kirchenmusik in Bayreuth und an der Hochschule für Musik in Lübeck. Er ist Preisträger verschiedener Orgelwettbewerbe. 2003 brachte er das gesamte Orgelwerk Johann Sebastian Bachs zur Aufführung. Er war tätig am Lübecker Dom und in Greiz. 2004 wurde Grünert zum ersten Kantor der Dresdner Frauenkirche berufen. Das musikalische Wirken Matthias Grünerts ist zudem auf mehreren CD-Einspielungen sowie in Fernseh- und Radiobeiträgen dokumentiert.

Für das Konzert an der spätromantischen Wilhelm-Sauer-Orgel der Stadtkirche hat Grünert ein entsprechendes Repertoire von Komponisten des 19. Jahrhunderts vorbereitet. Er bietet an diesem Abend Werke von Richter, Schumann und Fletscher sowie zwei große Sonaten von Felix Mendelssohn-Bartholdy und die D-Moll-Sonate Josef Gabriel Rheinbergers, heißt es in einer Ankündigung.

Die Liturgie hält Prädikant Gerd Ludewig. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende gebeten.