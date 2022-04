Hochwertige Beute – großer Schaden

Mehr Details über die Einbruchsserie in Büros, Geschäfte und auf Betriebsgelände, unter anderem in Gronau und Ochtrup, benannten am Donnerstag Zeugen im Strafprozess am Landgericht Münster. Angeklagt sind vier Männer aus Gronau im Alter von 25 bis 44 Jahren unter anderem wegen schweren Diebstahls zwischen November 2020 und Juli 2021.

