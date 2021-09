„Hoffe auf CDU-Regierung“

Gronau

Der Wiedereinzug hat geklappt: Karl-Heinz Busen gehört auch in der neuen Legislaturperiode dem Deutschen Bundestag an. Er wünscht sich ein schwarz-gelb-grünes Bündnis in Berlin. Am Montagvormittag macht er sich auf den Weg in die Bundeshauptstadt, wo seine Fraktion zusammenkommt.

-guk-