Hoffen auf mehr Normalität

Mit gemäßigtem Volldampf und Optimismus möchte der Tennisverein Grün-Gold Gronau in die dritte Corona-Sommersaison starten. Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung informierten die Vereinsverantwortlichen über die anstehenden Planungen.

Hervorgehoben wurden die Leistungen der insgesamt sechs Teams bei der Winterhallenrunde. Hier konnten die Herren 60 in die Verbandsliga aufsteigen. Bereits im Sommer waren sie in die Münsterlandliga aufgestiegen, genau wie die erste Herrenmannschaft.

Mit Friedrich Sievert hat der Verein einen amtierenden Bezirksmeister in der Halle. Bei den kürzlich ausgetragenen Meisterschaften in Billerbeck holte er den Titel bei den Herren 60.

Für den Sommer erhofft man sich wieder mehr Rückkehr zur Normalität. Stichworte wie die Jugend-Kreismeisterschaften, Tennis-Camp oder Vereinsmeisterschaften sollen wieder im Terminkalender stehen.

Mit knapp 300 blieb die Mitgliederzahl trotz Corona konstant. Der Abgang einiger passiver Mitglieder konnte auch dank der erfolgreichen Arbeit des Vereinstrainers Stefan Bischof mit dem Neugewinn aktiver Mitglieder kompensiert werden.

Finanziell konnte Grün-Gold ein gutes Ergebnis verbuchen, auch dank der vorbildlichen Kassenführung durch Gaby Bron. Für die vollständige Sanierung der beiden Hauptplätze, eine neue Heizungsanlage und einige Renovierungsarbeiten im sanitären Umfeld wurden Landes-Fördermittel eingesetzt. Derzeit laufen die Planungen für den Bau einer Flutlichtanlage für die beiden Hauptplätze.

Bei den anstehenden Vorstandswahlen gab es ein paar Änderungen: Neue Jugendwartin ist Xenia Sparwasser, ihre Vorgängerin Stefanie Holder bleibt aber weiterhin im Team, genauso wie Nina Overbeeke. Den Bereich Presse und Medien übernimmt federführend nun Nadine Sattler. Wolfgang Nolze und Mirko Holder bleiben hier weiterhin im Team. Einstimmig wiedergewählt wurden Christian Bauer in seinem Doppelamt als Vize-Vorsitzender Finanzen und Jörg Agten als Vize-Vorsitzender Technik. Gabi Bron bleibt weiterhin kommissarisch Kassiererin, eine Nachfolge ist seitens des geschäftsführenden Vorstands noch in Arbeit. Als Kassenprüfer löst Hendrik Ose turnusbedingt Maik Mayer ab. An seiner Seite hat Klaus Bieber das Amt noch ein weiteres Jahr inne.

Zum Abschluss wurden einige Jubilare geehrt: Brigitte Ewering, Lena Müller, Bernd Musholt, Maximilian Veddeler 30 Jahre); Marietta Gocke, Anette Hagemann (40 Jahre); Elisabeth Baudry, Horst Bauer und Ilse Hoff (50 Jahre). Auf der Außenanlage hat die Vorbereitung auf die Sommersaison bereits begonnen: Clubhaus und Grünanlagen sind bereits in Schuss und in Kürze werden auch die Tennisplätze fit gemacht.

Die Sommersaison eröffnet der Verein offiziell im Rahmen des deutschlandweiten Aktionstags „Deutschland spielt Tennis“ am 24. April. Der Abschluss des diesjährigen Dinkie-Winter-Hallenpokals soll in diese Veranstaltung eingebunden werden.