Hoher Krankenstand lässt keine Wahl

Die Gronauer Postbank-Filiale wird aktuell von einem hohen Krankenstand der Mitarbeiter gebeutelt. In dieser Woche konnte lediglich an einem Vormittag ein Notbetrieb eingerichtet werden. Wie geht es nach Weihnachten weiter? Die WN fragten nach.

Für die Kunden des Postbank-Finanzcenters an der Franz-Kerkhoff-Straße ist es eine unschöne Situation: Seit Tagen ist die Filiale geschlossen. Lediglich der Selbstbedienungsbereich ist noch nutzbar. Zu spüren bekommen den Missstand die kleinen Postfilialen in der Stadt, die eigentlich zur Nahversorgung ihres Stadtteils gedacht sind. „Die Postbank-Kunden kommen zu uns und laden ihre Wut ab“, sagt Wolf-Rüdiger Oder, Inhaber des Lotto-Geschäfts an der Enscheder Straße, zugleich eine von mehreren Postfilialen im Stadtgebiet. Oder bemängelt zudem eine schlechte Info-Politik der Postbankgesellschaft. „Wenn man Glück hat, hängt ein Zettel an der Tür.“