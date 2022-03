Hoher Schaden bei Brand in Epe

Hoher Sachschaden ist am Dienstagabend bei einem Brand in Epe entstanden. Am Buddenbrook war gegen 19.45 Uhr ein Fahrzeug aus noch ungeklärten Ursache in Brand geraten. Die Flammen erfassten ein Carport und Gegenstände auf der Terrasse des Wohnhauses. Fensterscheiben platzten, Rauch drang in das Gebäude ein, die Hitzeentwicklung war enorm. Die Bewohner hatten sich rechtzeitig ins Freie begeben können. Die Feuerwehr löschte die Flammen.