Das Stadtfestival ist am Wochenende in der Gronauer Innenstadt über die Bühne gegangen. Als Motto diente die Traumwelt von Hollywood.

„Hollywood“ - schon der Name lässt viele Herzen höher schlagen. Hollywood ist schließlich das Synonym für Unterhaltung, Musik und Film. Der Schriftzug thronte nicht zu Unrecht am Wochenende auf der Pyramide. „Streetfood meets Hollywood“, hieß es in der Innenstadt, wo den Besuchern – auch ohne Walk of Fame – ein hollywoodreifes Programm präsentiert wurde. Der Mix aus Musik, Tanzdarbietungen, Kinderflohmarkt, Oldtimertreffen und Mitmachangeboten gefiel – auch wenn das Regenwetter den Besucherzahlen gar nicht gut tat.