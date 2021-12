Holz- und Betonbau gleich bewerten

Zur Ratssitzung am Mittwoch kam der Antrag zu spät, im neuen Jahr wird er allerdings beraten: Die FDP möchte, dass bei Holzgebäuden die Abschreibungsmodalitäten im Gronauer Haushalt an die Realität angepasst werden. Damit könnten die Gebäude eine Alternative zur ihren Entsprechungen aus Beton werden.

FDP stellte Antrag an den Rat

In Holzrahmenbauweise erstellte Gebäude haben eine lange Nutzungsdauer.

Wer sich mit nachwachsenden Rohstoffen beschäftigt, der kommt nicht zwangsläufig auf den Holzweg – aber entdeckt Bäume möglicherweise als Quelle für den Gebäudebau. Deshalb beantragt die Gronauer FDP-Fraktion, den Punkt „Bauen mit Holz – Ergänzung der Abschreibungstabelle“ auf die Tagesordnung des Rats zu setzen. Voraussichtlich wird das Thema in der ersten Sitzung im neuen Jahr beraten.

Schul- und Verwaltungsgebäude

Demnach wird der Beschlussvorschlag möglicherweise noch einmal überarbeitet werden müssen. Die Forderung der FDP lautet: „Der Rat der Stadt Gronau beschließt mit Wirkung zum 1. Januar 2022 folgende Ergänzungen der Abschreibungstabelle der Stadt Gronau: 1.32a Schulgebäude (Holzrahmenbau*) 80 Jahre, 1.40a Verwaltungsgebäude (Holzrahmenbau*) 80 Jahre

Die Einschränkung mit dem „*“ bezieht sich auch eine bilanzielle Aktivierung nach dem 31. Dezember 2021. Dem Holzrahmenbau würde damit der Holztafelbau gleichgesetzt.

„Holz ist ein bedeutender Rohstoff. Es wächst nach, bindet Treibhausgase, fördert das Raumklima, ist robust und lässt sich flexibel einsetzen“, begründet FDP-Fraktionsvorsitzender Sergej Kernebeck seinen Antrag. Für die Stadt Gronau als Stadt im Grünen biete Holz große Chancen. In den vergangenen Jahrzehnten habe sich zudem gezeigt, dass Holz werthaltig und langlebig sei.

Gesamtnutzungsdauer von über 80 Jahren

Holzrahmenbauten haben, so die weitere FDP-Begründung, ebenso wie massiv errichtete Gebäude eine Gesamtnutzungsdauer von über 80 Jahren. Die Abschreibungstabelle der Stadt Gronau spiegele die Erkenntnisse der vergangenen Jahrzehnte jedoch bisher nicht wieder. Vielmehr werden Holzrahmenbauten durch eine pauschal geringere Nutzungsdauer im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnung strukturell gegenüber Massivbauten benachteiligt. Diese Benachteiligung soll für künftig zu errichtende Holzrahmenbauten aufgehoben werden.

Um Gegenargumenten schon vorab Wind aus den Segeln zu nehmen, hat sich die FDP mit konträren Positionen auseinandergesetzt. „Gegen eine Präzisierung der Abschreibungstabelle könnte eingewandt werden, dass die Rahmentabelle des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 36 Abs. 4 KomHVO NRW verbindlich sei. Der Grundsatz kann allerdings nach den Verwaltungsvorschriften über die Muster für das doppische Rechnungswesen sowie zu Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen durchbrochen werden“, so die Liberalen. Demnach haben Kommunen sich in der Regel an die Rahmentabelle zu halten. Die Landesregierung beziehe aber ausdrücklich zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen im Bereich des Holzrahmenbaus Stellung und eröffne dabei, dass neuere Erkenntnisse zu abweichenden Festlegungen führen können.