Vom Holzfäller zum Kettensägen-Künstler

Thomas Weijenberg (l.) und Jan Van Egteren sind Holzkünstler. In diesen Tagen sind sie mit ihren Kettensägen neben dem Fischladen Rock's Vis an der Grenze zwischen Gronau und Overdinkel am Werk.

Gut geölt will sie sein, die große, orange Kettensäge, mit der Thomas Weijenberg den dicken Baumstamm neben Fischhändler Rick's Vis direkt an der deutsch-niederländischen Grenze bearbeitet. Auf einem Podest stehend, setzt er die Säge an den Stamm. Es dröhnt in den Ohren. Späne fliegen in alle Richtungen, als sie sich, geführt von Weijenberg, durchs Holz arbeitet.