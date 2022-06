Hotelpläne mit dem Haus Determann

Grundsätzlich steht die Politik den Plänen von Johannes Nergiz positiv gegenüber, das Haus Determann mit einem Anbau in ein Innenstadthotel zu verwandeln.Von der Poststraße aus sollen in Zukunft die 39 geplanten Stellplätze erschlossen werden.

Im Quartier Bahnhofstraße bewegt sich was: Gegenüber dem Bahnhof sind die ersten Gebäude fertiggestellt, das Cinetech hat im neuen Glanz wieder seine Pforten geöffnet, und an der Waagestraße hat die städtische WGG ein Mehrfamilienhaus errichtet und nimmt derzeit das alte „Gronauer Waarenhaus“ als denkmalgeschütztes Objekt in Angriff. Zudem nehmen die Plänen des neuen, historisierenden Rathauses Konturen an.