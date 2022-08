Hotelprojekt soll Impulsgeber sein

Das Laga-Gelände ist in die Jahre gekommen. Nun soll der Neubau eines Hotels, in den das Dinkellager integriert wird, auch der Startschuss für eine Weiterentwicklung des Inselparkgeländes werden. Die Verwaltung trug am Dienstag im Bauausschuss ihre Ideen vor.

Einhellig hat der Ausschuss für Planen, Bauen und Denkmalschutz am Dienstagabend die erforderliche Anpassung des Planungsrechts für die von der Aurelius Immobiliengesellschaft beabsichtigte Errichtung eines Hotels unter Einbeziehung des Dinkellagers auf den Weg gebracht. Konkret wurde dem Rat für seine kommende Sitzung empfohlen, dem von der Verwaltung ausgearbeiteten sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan zuzustimmen. Er lässt ausschließlich die geplante Nutzung zu und weist ein entsprechendes Sondergebiet aus. Die Investorengesellschaft hatte dies durch ihren Vertreter, das Hamburger Architekturbüro Andreas Heller, beantragt. Nach dem aktuellen Baurecht, das ein Sondergebiet Gastronomie ausweist, ist die angedachte Bebauung nicht möglich.

Im Mai hatte Heller dem Rat das Vorhaben anhand einer Präsentation vorgestellt. Demnach ist unter Erhalt des Dinkellagers ein Anbau in rechtwinkliger Ausrichtung vorgesehen, der rund 50 Meter lang ist und vier Vollgeschosse aufweist. Die Fassade soll mit Holz verkleidet und das Flachdach teilweise begrünt werden. Der aktuelle Planungsstand sieht die Realisierung von 87 Hotelzimmern vor.

Verlegung des Basketballfeldes

Nach dem positiven Echo im Rat im Mai traten im Ausschuss lediglich noch Detailfragen auf. Diese betrafen zum einen die Stellplatzfrage, zum anderen bezogen sie sich auf die Auswirkungen auf die nahen Freizeitanlagen. Ob der Investor sich an der erforderlich werdenden Verlegung des Basketballfeldes beteiligen werde, wollte Robert Brandt (Fraktion Linke/GAL) wissen. Da der neue Standort noch nicht feststehe, könne dazu noch nichts gesagt werden, erklärte Ralf Groß-Holtick. Der Baudezernent versprach, keine Planung vorzulegen, die einen Nachteil für die zumeist jugendlichen Nutzer bedeute, im Gegenteil: Angestrebt werde die Aufwertung zu einem Multifunktionsspielfeld. Der Skate-Park könne am Standort bleiben. Auch werde keine zeitliche Lücke entstehen, in der die Jugendlichen auf die beliebten Freizeitangebote verzichten müssten, kündigte er nach einer Eingabe des Ausschussvorsitzenden Norbert Ricking (SPD) an.

Auch die von Martin Dust (CDU) und Erich Schwartze (WEG) angesprochene Frage nach den Stellplätzen für das Hotel bezeichnete Groß-Holtick als „in jedem Fall lösbares Problem“. Angestrebt wird eine Lösung über ein Parkhaus in Bahnhofsnähe. Zunächst sollte indes die Nennung des konkreten Bedarfs durch den Investor abgewartet werden.

Bürgerschaft einbeziehen

Parallel zum Hotelprojekt soll die Gelegenheit ergriffen werden, das in der jetzigen Form mehr als zwei Jahrzehnte existierende Inselparkgelände als Ganzes planungsrechtlich weiterzuentwickeln. So sind unter anderem die zentralen „Blätter-„ und „Tropfeninseln“ noch immer als Sondergebiet zur Errichtung eines Outlet-Centers ausgewiesen. Der Fachdienstleiter Stadtplanung Joachim Krafzik stellte die Überlegungen der Verwaltung für eine Neuausrichtung als Grundlage für eine breite Diskussion vor, in die, da nicht nur Planungsrecht betroffen ist, ausdrücklich auch die Bürgerschaft einbezogen werden soll. Dabei wird die Auffassung vertreten, die Freiraumqualitäten des ehemaligen Laga-Geländes weiter zu sichern und mit einer Bebauung sparsam umzugehen.

Dies fand im Ausschuss breite Zustimmung. „Der Hotelneubau sollte dahingehend eine Ausnahme bleiben“, sagte Tobias Petzold von Pro Bürgerschaft. Ausreichend Freiflächen in Innenstadtnähe zu erhalten, sei schon wegen des Stadtklimas Gebot der Stunde, ergänzte Robert Brandt. Erich Schwartze mahnte, wenn das Hotel nun vor die Klammer gesetzt werde, auch die übrige Neuausrichtung des Inselparks zügig anzugehen. „Wir sollten schnell handeln“, stieß Sven Gabbe (CDU) mit Blick auf die FOC-Ansiedlung ins gleiche Horn. Seinerzeit erhielt Ochtrup den Zuschlag, weil die Gronauer Politik zu sehr zögerte. Gabbe: „Solche Fehler gilt es künftig zu vermeiden.“