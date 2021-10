Humorvolles und romantisches Liedgut

Die Gronauer „Tafelrunde“ erinnerte am Mittwochabend mit einem Potpourri an die großartigen Comedian Harmonists. Der dann folgende Spielfilm über das Gesangsensemble zeigte, wie die Gruppe durch Antisemitismus und Nationalsozialismus auseinandergerissen wurde.

Was für ein Gegensatz: Einerseits die beschwingte Musik, der harmonische Gesang, der hintergründige Humor, mit dem das Gesangsquartett Comedian Harmonists Anfang der 1930er-Jahre in Deutschland berühmt wurde – und das gesellschaftliche Umfeld andererseits: der sich durchsetzende Nationalsozialismus und Antisemitismus, der schließlich das Sextett auseinandersprengte. 1935 erfolgte das letzte gemeinsame Konzert der Comedian Harmonists, weil die drei jüdischen Sänger nicht mehr auftreten durften. Der Spielfilm über die Geschichte der Gesangsgruppe wurde am Mittwochabend im Rahmen des Festivals „Jüdische Musik von der Romantik bis heute“ in der Evangelischen Kirche Epe vorgeführt.

Das Vorprogramm war „live“: Die Gronauer „Tafelrunde“ (diesmal nur zur fünft) und Kantor Dr. Tamás Szöcs (der für die erkrankte Svetlana Huck eingesprungen war) ließen die wunderbare Musik der Comedian Harmonists aufleben: ein Potpourri der beliebten Hits von „Wochenend und Sonnenschein“ bis zum „Kleinen, grünen Kaktus“ und „Liebling, mein Herz lässt dich grüßen“ sowie Arrangements deutscher Volkslieder wie „Sah ein Knab‘ ein Röslein steh‘n“ oder „In einem kühlen Grunde“. Liedgut mit seiner eigenen, romantisch gefärbten Schönheit. Liedgut aber auch, das durch die Vereinnahmung durch die Nazis bei vielen Menschen heutzutage als beschmutzt gilt. Auch das eine Folge der Kulturpolitik des Dritten Reiches . . .

Die Herren in Epe stimmten in angemessener Weise auf den Spielfilm ein und meisterten die anspruchsvollen Arrangements gut.