Hunderte Kinder begrüßen den Nikolaus

Am Bahnhof wurde er begrüßt. In einer Kutsche ging es – begleitet von vielen Ruprechten, dem Spielmannszug und dem Musikverein – ins Dorf. Am Brunnen in der Fußgängerzone dankte der Bürgermeister dem Nikolausverein. Dann hielt der Heilige Mann seine Ansprache an die Kinder – die offenbar alle in den vergangenen Jahren seit dem letzten Empfang ganz schön artig gewesen waren. Besonders brav waren die, die ein Gedicht aufsagten. Abschließend stand die Tütenausgabe an.