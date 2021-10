Hüttenbetreiber für den Weihnachtsmarkt gesucht

So wie auf dem Archivfoto die Bürgerstiftung sind Interessierte aufgerufen, an der Neuauflage des Weihnachtsmarktes in Epe teilzunehmen.

Vom 3. bis zum 5. Dezember (Freitag bis Sonntag findet der Weihnachtsmarkt in Epe statt. Gemütliche Atmosphäre und ein buntes Unterhaltungsprogramm – nicht nur auf der Bühne – läuten die Weihnachtsstimmung ein. Und die entsteht in erster Linie dadurch, dass sich in den Hütten verschiedene Personen und Gruppen mit unterschiedlichen Produkten präsentieren, die in die Jahreszeit passen und für weihnachtliche Stimmung sorgen. Bisherige Hüttenbetreiber können sich jetzt beim Stadtmarketing Gronau für den Weihnachtsmarkt in Epe anmelden, aber auch neue Teilnehmer sind gerne gesehen, schreibt das Stadtmarketing in einer Pressemitteilung.

„Für den Weihnachtsmarkt in Epe sind wir auf der Suche nach kreativen Privatpersonen, Vereinen oder auch Kunsthandwerkern, die sich gerne präsentieren möchten“, erklärt Maike Knichwitz vom Stadtmarketing. Interessierte können sich gerne unter der folgenden Mailadresse melden: maike.knichwitz@stadtmarketing-gronau.de