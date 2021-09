Ich schätze jeden Tag, dass ich lebe

Der in Enschede lebende Woudstra war Zeitzeuge des Zweiten Weltkrieges. Er wurde 1932 geboren. Mit acht Jahren erlebte der Sohn einer jüdischen Familie den Einmarsch der deutschen Truppen in die Niederlande. Stetig stärker wurden Juden drangsaliert und gedemütigt, festgenommen und deportiert. Der heute 88-Jährige überlebte den Krieg nur, weil mehr als ein Dutzend Familien ihn, seine Mutter und seinen Bruder aufnahmen und versteckten. Den Vater sah er 1941 zum letzten Mal. Er wurde deportiert und ermordet. Regelmäßig spricht Woudstra bis heute im Grenzgebiet vor Schulklassen über sein Leben damals. Im Interview spricht Woudstra über seine Erlebnisse damals und die Gefühle heute.

Der 5. Mai ist für euch Niederländer der „Befreiungstag“. Welche Gedanken verbindest du damit?

Woudstra: Ja, der 5. Mai ist für mich ein wunderbarer Tag. Freiheit, Freiheit steht im Vordergrund. Und das löst bei mir Emotionen aus, dass wir in Freiheit leben. Es ist für mich jedes Jahr eine Erinnerung und Bestätigung, dass man sich der Freiheit bewusst wird und dafür kämpfen muss, dass sie bleibt.

Der 8. Mai ist ja für viele Länder und für die Deutschen der „Befreiungstag“. Wie ist deine Sicht auf diesen Tag?

Woudstra: Ich habe eigentlich mit dem 8. Mai keine direkte gefühlsmäßige Bindung. Mir ist klar, dass es diesen Tag gibt. Ich weiß auch, dass dieser Tag für viele Deutsche das Ende des Krieges war und dass ein großer Teil der deutschen Bevölkerung froh war, dass der Krieg vorbei war. Aber es hat auch Leute gegeben, die in dem Krieg involviert waren. Es gab zwei Seiten. Ich denke, der größte Teil war so geplagt durch den Krieg, dass man froh war, dass er zu Ende ging. Und was immer noch ein riesiges Wunder ist, wie Deutschland sich aus dieser Nazizeit befreit hat, um ein demokratisches Land zu werden. Und in der Adenauerzeit ist dann dieses Wunder passiert. Und dieses Deutschland, so wie es heute ist, liebe ich sehr.

Hier in Deutschland sprachen und sprechen einige Deutsche vom 8. Mai als „Zusammenbruch“ oder „Stunde Null“. . .

Woudstra: (überlegt kurz) Ja! Zusammenbruch! Ein System ist eigentlich ausradiert worden. Aber, wenn ich soeben auch wieder nachlese, wie es möglich war, den Antisemitismus zu entwickeln, wie man körperlich und geistig Behinderte aus dem Weg geräumt hat, wie man Kommunisten und andere beseitigte, dass es möglich war, in einem Gesellschaftssystem mit rund 60 bis 70 Millionen bei solchen Gedanken mitzumachen oder damit zu leben, ist das fast unglaublich.

Du hast neulich eine Broschüre auf Niederländisch und auf Deutsch mit dem Titel „Die Befreiung kam später. . .“ veröffentlicht. Was meinst du damit?

Woudstra: Damit meine ich in diesem Fall, dass ich das letzte Stückchen, den letzten Teil meiner Kriegsgedanken aufgearbeitet habe mit der Schilderung meiner Rettungsgeschichte. Auch das Ehren der beiden Retter, Mies Jannink-Bruins und Andre Noordenbos, gehört dazu. Das hat mir ein gutes Gefühl, ein sehr gutes Gefühl gegeben, dass ich das mal hinter mir lassen kann. Ich hatte, als ich so 50 Jahre alt war, schon eine Therapie gemacht. Damals hatte ich sehr viele Beschwerden wegen meiner Kriegserfahrungen und habe zwei Jahre lang eine Therapie gemacht. Das war schon eine große Befreiung. Und diese schriftliche Aufarbeitung war meine letzte Therapie.

Versteckt, „untergetaucht“ hast du, anders als zahlreiche andere Juden, die ermordet wurden, als Kind den Holocaust, die Shoah überlebt. Was war im Rückblick auf deine Kindheit und Jugend dein schlimmstes Trauma?

Woudstra: Das schlimmste Trauma war die Ermordung meines Vaters – und von 24 Angehörigen unserer Familie. Das war wirklich – das ist noch immer in meinem Kopf, das ist kaum zu fassen. Ich hatte zu meinem Vater ein sehr gutes Verhältnis. Wir waren zwei Buben. Mein Bruder war mehr ein „Mutterkind“, ich war eher ein „Vaterkind“.

Wie konntest du, du hast das schon angedeutet, die traumatischen Verletzungen überwinden?

Woudstra: Das war sehr, sehr kompliziert. Nach dem Krieg kam ich aus dem „Untergetauchtsein“, ich kam von meiner letzten Pflegemutter, einer wundervollen Frau, die ich sehr liebe, von Frau Noordenbos, zurück zu meiner Mutter. Ich habe das damals nicht so erfahren, aber jetzt bin ich davon überzeugt: Meine Mutter war sehr traumatisiert. Alles war weg. Ihr Mann, das Geschäft, das Haus, das Geld, die Angehörigen ermordet, auch die deutschen Angehörigen. Ich hatte eine deutsche Mutter. Ich musste mich wieder meiner „neuen“, eigentlichen Mutter fügen. Meine Pflegemutter war nicht traumatisiert. Von ihr und ihren Kindern kannte ich liebevolle Zuneigung, sie waren irgendwie normal. Und dann komme ich zu einer Mutter, die eigentlich dominant war und mir wenig Aufmerksamkeit schenken konnte. Über Vergangenheit wurde gar nicht gesprochen. Das war sehr schwierig für mich.

Du hast schon angesprochen, dass du später eine Therapie gemacht hast und auch das Niederschreiben der Broschüre „Die Befreiung kam später. . .“ für dich eine Therapie war. Also ist das im Grunde noch nicht abgeschlossen.

Woudstra: Es wird nie abgeschlossen sein. Wenn ich meine Vorträge halte in den Schulen, sage ich: Jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel sehe – ich rasiere mich mit Seife und Messer – dann sage ich mir: Du bist noch da! Jeden Tag schätze ich, dass ich lebe. Das ist ein Trauma. Die Erinnerung an die Bedrohung während des Krieges, ermordet zu werden, ist natürlich schrecklich.

Es gab Opfer, aber auch Täter und andere – ich nenne sie mal die „Dabeigewesenen“. Wie denkt der Jude Bert Woudstra über Schuld, eventuell über Kollektivschuld?

Woudstra: (antwortet erst nach einer Pause) Schuld und Buße. Das Generalbenehmen einer Gruppe, einer ganzen Bevölkerung, die durch einen Mann wie Adolf Hitler so indoktriniert ist. Er war imstande, Millionen von Menschen zu beeinflussen. Er hat natürlich die Lage genutzt nach 14/18: Nachkriegsjahre, Elend, Armut, Hunger. Er war der große Mann. Er hat ein Thema, das so alt ist wie die Bibel, zum Hauptthema gemacht, den Antijudaismus. Er konnte also bauen auf, darf ich das sagen, alte christliche Geschichten: Die Juden haben Christus ermordet! Und das war für viele, die das privat so dachten, das gefundene Fressen! Jetzt werden die Juden mal bestraft! Jeder, der dabei mitgemacht hat, ist Schuld daran. Eine Kollektivschuld besteht für mich eigentlich nicht. Es kommt zu einem Kollektiv, weil einzelne Leute etwas Böses übernehmen können. Und wenn ich über Strafe nachdenke: Jedermann, der mitgemacht hat, hat Strafe verdient. Aber das geht nicht immer, das war einfach zu massiv. Und das ist für mich unglaublich! Aber es war die Schuld vieler Menschen.

Du bist verheiratet, hast Familie, Kinder, Enkel – du bist ein agiler und optimistischer Familienmensch.

Woudstra: Ja. Ich habe in meinem Leben nicht nur Pech und viel Elend, sondern ich habe viel mehr Glück gehabt. Und das Glück bestand darin, dass ich nach dem Krieg eine sehr liebe Frau gefunden habe, meine Betsy. Das erste Glück war für mich die Pfadfinderschaft. Es war für mich eine erste Offenbarung, dass ich da sein konnte als Mensch, dass ich ein Lebensrecht hatte, mit normalen Jungs und Mädchen umgehen konnte, die mich akzeptierten und umgekehrt. Das war für mich nach dem Krieg ein Schritt, ich fand mich bis dahin in der Gesellschaft nicht akzeptiert. Und das habe ich mir durch die Pfadfinder zurückgeholt. Und dann habe ich meine liebe Frau gefunden, wir haben geheiratet und 50 Jahre eine sehr glückliche Ehe geführt. Es war wundervoll, dass ich das erste Mal über meine Vergangenheit sprechen konnte. Betsy war wirklich interessiert, was in meinen Gedanken herumging und das hat mir wunderbar geholfen. Und dann haben wir Kinder bekommen. Das war für mich ein neues Wunder. Ich bin sehr dankbar, dass ich imstande war, das Leben fortzusetzen, jungen Menschen beizubringen, was Leben ist und Freiheit. Das hat mich sehr geprägt. Ich war sehr traurig, als ich von meiner lieben Frau Abschied nehmen musste. Wir hatten zusammen ein Kind verloren durch Leukämie. Das hat uns noch näher zusammengebracht und gestärkt und es war eine sehr traurige Erfahrung, aber es war eine andere Erfahrung als der Krieg. Der Krieg hat mir viel mehr weh getan, als ein Kind zu verlieren. Das kann man akzeptieren, darüber kann man sprechen, das kann man nachvollziehen, aber die Kriegsfolgen und das Morden von Mitmenschen versteht man nicht. Und leider ist meine Frau auch an Leukämie verstorben. Ich bin einer gemeinsamen Freundin von uns begegnet, Els Koldewijn. Wir waren beide allein, haben uns verliebt. Das zweite Glück, dass ich zweimal verheiratet bin mit einer wunderbaren Frau.

Was denkst du? Ist die „Befreiung“ heute nach 75 Jahren abgeschlossen?

Woudstra: Nein! Für mich nicht! Ich hoffe auch für viele Leute nicht. Wir müssen uns weiter erinnern. Jetzt, in der Coronazeit, denken wir wieder darüber nach: Was machen wir auf dieser Erde? Wer sind wir Menschen? Wie gehen wir miteinander um? Wie akzeptieren wir einander? Befreiung. Es hat viele Kriege gegeben, wenn wir in die Geschichtsbücher schauen. Und es gibt heute leider noch so viele Kriege. Das macht mich traurig. Wir müssen unsere Freiheit „koesteren“, wie das auf Holländisch heißt, umarmen, hegen und pflegen! Denn wir müssen jungen Leuten doch weiter beibringen: Ihr seid hier, um die Freiheit zu erhalten.