Ideen umgesetzt – dank Förderung

Ein Landesprogramm soll die Innenstädte stärken, die unter Leerstand von Ladenlokalen leiden. Auch in Gronau kommen mehrere Geschäftsleute in den Genuss. Wie sind ihre Erfahrungen?

Ein Damenmodegeschäft in der Gronauer City – kann das in Zeiten von Outletcentern und massiver Online-Konkurrenz laufen? Es kann, wie das Beispiel des „Concept Store“ zeigt. Seit September vergangenen Jahres betreibt Carolin Wiedenhaus mit ihrer Mutter Petra, die sie als Angestellte unterstützt, das Damenmodegeschäft in der Neustraße. Möglich wurde die Eröffnung durch das Landesprogramm zur Stärkung der Innenstädte, bei dem Gronau von drei Fördertranchen profitiert hat. Kernpunkt ist die Anmietung von Leerständen durch die Stadt und die Weitervermietung zu vergünstigten Konditionen. „Ziel ist es natürlich, dass die Geschäftsidee trägt und nach Ablauf der Förderfrist Ende 2023 in ein reguläres Mietverhältnis mündet“, erläutert Alina Epping, zuständige Mitarbeiterin in der Wirtschaftsförderung der Stadt Gronau.