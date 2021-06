Es war eine Hommage seiner Heimatstadt zu Udos 75. Geburtstag: in einem Video sangen zahlreiche Gronauer – vom Kindergartenkind über den Polizeibeamten bis zum Schützenbruder – den Song „Mein Ding“. Und auch Landrat Dr. Kai Zwicker und Bürgermeister Rainer Doetkotte waren mit von der Partie und brachten dem Ehrenbürger Gronaus ein Geburtstagsständchen.

Emotionale und persönliche Grüße

Und so ließ die Rückmeldung von Udo selbst nicht lange auf sich warten. Er zeigte sich hocherfreut und ließ über seinen Schulfreund Hanspeter Dickel sehr emotionale und persönliche Grüße an alle Beteiligten übermitteln: „(…)Liebe Gronauten, ihr habt mein Herz gerade sehr berührt und ich komme ganz bald wieder in meine / unsre schöne Heimatstadt. Habe große Sehnsucht und Heimweh nach Gronau und euch allen lieben Leuten da… Soooo suuuuper gemacht. (…) ThanXXXXXL Euer Udoolius Lindenberg, Gartenstr. 3 und An der Alster 72.“

Und auch das mediale Echo auf das Geburtstagsvideo war enorm, zahlreiche Medien wie „Die Zeit“ oder „Die Welt“ berichteten und die mittlerweile knapp 60 000 Aufrufe und die unzähligen positiven Kommentare zeigten die durchweg tolle Resonanz auf das Video.