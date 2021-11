Illegale Shisha-Tabakfabrik entdeckt

Rund eine Tonne illegalen Shisha-Tabak hätten Kriminelle täglich in einer Produktionsstätte in Gronau herstellen können. Doch der Zoll hat diese Tabakfabrik in einem Gewerbegebiet aufgespürt. Dabei half die feine Nase von „Django“.

Spürhund „Django“ hat in Gronau Mittwoch eine illegale Shisha-Tabakfabrik aufgespürt. Einsatzkräfte des Zolls konnten die illegale Produktionsstätte samt 450 Kilogramm fertigem Wasserpfeifentabak und 175 Kilogramm geschnittenen Tabak sicherstellen, wie der Zoll am Freitag in Essen mitteilte.

Zunächst hätten die Beamten Objekte in Mülheim/Ruhr und Essen durchsucht. Bei den 23, 26 und 37 Jahre alten Verdächtigen seien dort 77 Kilogramm Wasserpfeifentabak sichergestellt worden. In Mülheim stießen die Beamten auf weitere 165 Kilogramm. Dabei ergab sich der Verdacht, dass sich die illegale Produktion des Wasserpfeifentabaks in einem Gewerbegebiet in Gronau befindet.

Unterstützung aus Münster

Es folgte der Einsatz von Zollhund „Django“, einem ausgebildeten Tabakspürhund, der das Gewerbegebiet abschnüffelte, bis er an der richtigen Halle war. In der Halle konnten die Einsatzkräfte neben dem Tabak eine komplette illegale Produktionsstätte für Wasserpfeifentabak, Vormaterialien zur Produktion und weitere Beweismittel sicherstellen.

Tabakspürhund Django Foto: Zollfahndungsamt Essen

Unterstützt wurden die Zollfahnderinnen und Zollfahnder in Gronau durch Kräfte des Hauptzollamtes Münster. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen am Dienstsitz Köln im Auftrag der Staatsanwaltschaft Duisburg.

Bis zu einer Tonne illegaler Shisha-Tabak täglich

„Durch die illegale Herstellung von Shisha-Tabak erzielen die Täter regelmäßig enorme Gewinne. Während die Herstellung eines Kilogrammes Tabak in etwa fünf Euro kostet, wird Wasserpfeifentabak entsprechender Markenhersteller zu 50 Euro pro Kilogramm gehandelt.

In dieser Anlage hätte nach unseren Schätzungen bis zu einer Tonne illegaler Shisha-Tabak täglich hergestellt werden können“, sagt Heike Sennewald vom Zollfahndungsamt Essen und führt weiter aus: „Bei illegalem gefälschtem, oft unter unhygienischen Bedingungen hergestelltem Wasserpfeifentabak können erhebliche gesundheitliche Gefährdungen nicht ausgeschlossen werden.“