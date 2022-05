Im bewährten Modus

Nummer 34 also. Ein Fest, das vom Tod eines seiner Gründer überschattet wird: Theo Eimann starb in dieser Woche. Er prägte vor allem die Programme der ersten Festivals mit. Durch seine Kontakte in die deutsche und niederländische Jazzszene und als aktiver Schlagzeuger war Theo immer mittenmang. Das kam nicht von ungefähr: Er war einer der ersten, die in Gronau den Jazz aufsogen, den britische und amerikanische Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg mit nach Deutschland brachten. Eine Faszination, die ihn nie losließ. Er wurde zum Pionier der Gronauer Jazz-Szene, gründete den Gronauer Jazz-Circle, organisierte Konzerte. Sein Faible für Musik (nicht nur für Jazz) färbte auf viele Menschen in Gronau ab. Und sei es nur, wenn er in dem vor langer Zeit von ihm geführten Plattenladen den einen oder anderen guten Tipp zu einer Neuererscheinung hatte. Theo, es möge dir gut gehen, wo immer du jetzt bist!

