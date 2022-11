Im Kampf mit dem Online-Handel

Wie stellt sich der Einzelhandel das Einkaufen in Epe vor? Dieser Frage stand im Mittelpunkt einer Info-Veranstaltung des Heimatvereins Epe. Jochen Schmeing vom Vorstand der Eper Werbegemeinschaft (EWG), der dazu im Heimathaus zu Gast war, machte anhand von Zahlen und Übersichten klar: Fast 80 Prozent des Handels findet im Internet statt! Amazon, Ebay und Otto haben sich den Markt in Deutschland aufgeteilt. Jeder Bürger kann den Handel an den vielen Paketzustellern und Paktwagen selbst feststellen. Die Einzelhändler werden oft nur noch für Beratung und Anschauung der Waren gebraucht. „Beratungsdiebstahl“ nennen die Einzelhändler das.

Ob die Handelszahlen genau so auch auf Epe und Gronau zutreffen, könne er nicht sagen; da gebe es keine gesonderten Zahlen. Man könne aber davon ausgehen. Bemerkenswert sei, dass die zunächst festgestellte geringere Online-Einkaufslust von älteren Mitmenschen in der Coronapandemie stark nachgelassen habe. Immer mehr auch ältere Menschen kauften im Internet.

Vorteil Beratungskompetenz

Natürlich gäbe es – so Schmeing – ein „spezialisiertes Sortiment“ in Epe, das es so anderswo so häufig nicht gebe: Dazu zählten sicher die Feinkost, aber auch andere Produkte. Vorteile seien in Epe auch noch die inhabergeführten Geschäfte und die Beratungskompetenz; sicher gehöre dazu auch, dass die Waren sofort verfügbar seien. Es ergäben sich beim Einkaufen auch soziale Kontakte, und insgesamt lebe eine dörfliche Gemeinschaft eben von einem florierenden Einzelhandel.

Darüber waren sich die Besucher der Veranstaltung des Heimatvereins Epe in der Analyse und dem Ideal durchaus einig. Doch welche Rezepte gibt es? Man werde kaum das Rad der Geschichte zurückdrehen können. Doch gebe es sicher ein paar Stellschrauben, um den Einzelhandel in Epe zu erhalten oder sogar auszubauen. Als besonders ärgerlich empfanden die Anwesenden, dass die angelieferten Pakete und Päckchen ohne Gebühren zurückgesandt werden dürften. Immerhin würden von zehn Sendungen acht zurückgesandt. Von Nachhaltigkeit keine Spur! Die Paketflut würde sicher reduziert, wenn der Gesetzgeber hier einschreite.

Stadtmarketing sollte sich besser kümmern

Ärgerlich seien für einzelne Geschäfte auch die relativ hohen Mieten, die ein Bewirtschaften aus Sicht des Handels immer schwieriger machten. Und ob das Stadtmarketing sich nicht allzu sehr um die Neustraße in Gronau kümmere, sei auch nicht ausgemacht. Hier könnten sicher mehr Impulse kommen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Die Belebung der leerstehenden Geschäfte komme nicht recht voran. Gäste aus dem Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft berichteten, dass in Gronau acht Geschäfte gefördert würden; in Epe nicht mehr als drei Geschäftsflächen. Natürlich habe man diverse Aktionen wie das Maibaumaufstellen, den Michaelis- und den Weihnachtsmarkt, die die Bevölkerung in die City von Epe lockten. Das reiche aber letzten Endes nicht aus.

Ideen sind gefragt

Man müsse einfach feststellen, dass der Einzelhandel sich nicht selbst aus dem Sumpf ziehen könne. Da müssten schon alle mithelfen. Kluge Ideen seien gefragt.

Ob eine Saline mit Kurviertel den Einzelhandel stärken könne, wurde auch bezweifelt. Da schien eher der beabsichtigte Workshop, der sich mit der Germania und ihrem Umfeld bis in die Eper City hinein beschäftigen werde, als Impulsgeber hoffnungsvoller.

In Vertretung des Vorsitzenden des Heimatvereins Epe dankte Josef Brefeld bei Jochen Schmeing mit einem Präsent. Er hoffe, dass durch diese Veranstaltung Impulse für eine Weiterentwicklung des Einzelhandels in Epe gegeben seien.