Im „Lampi“ beim Tanz kennengelernt

Auf 50 Jahre gemeinsames Eheleben blicken Angelika und Bernd Musholt am heutigen Donnerstag zurück.

Angelika und Bernd Musholt haben sich heute vor 50 Jahren as Ja-Wort gegeben.

Den Bund fürs Leben schlossen Angelika und Bernd Musholt heute vor 50 Jahren mit einer ökumenischen Trauung. Kennengelernt hatten sie sich zwei Jahre zuvor beim Tanz im „Lampi“. „Als wir geheiratet haben, war ich noch bei der Bundeswehr“, erzählt Bernd Musholt. Direkt daran schloss sich sein Studium des Bauingenieurwesens an. Nach dem Studium machte er sich als Statiker in Gronau selbstständig.

Angelika Musholt arbeitete als Näherin bei Engbers. Nachdem die beiden Kinder der heutigen Jubilare größer waren, absolvierte sie eine Weiterbildung zur Damenbekleidungsschneiderin. „Danach habe ich aber bei meinem Mann Büroarbeit übernommen, so konnte ich zu Hause arbeiten“, spricht sie von vielen Jahren Tätigkeit im Statikbüro Musholt. Mittlerweile hat Bernd Musholt sein Büro, das jetzt in Ochtrup angesiedelt ist, in jüngere Hände übergeben.

Zu den Hobbys der beiden gehören Tennisspielen und Kegeln. Feiern möchten Bernd und Angelika Musholt das goldene Ehejubiläum zu einem späteren Zeitpunkt mit der Familie – zu der auch eine Enkeltochter gehört – sowie mit Verwandten und Freunden.