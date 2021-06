Im Namen Europas unterwegs

Gronau

In der Weltgeschichte ist das Thema Europa noch ein ganz junges. Was für viele heute selbstverständlich ist, wurde in den vergangenen Jahrzehnten Schritt für Schritt erarbeitet. Einer der Streiter für die europäische Idee ist der Gronauer Jens Gabbe. Sein Name ist eng verbunden mit der Arbeitsgemeinschaft der Europäischen Grenzregionen, die jetzt 50 Jahre alt wird.

Von Martin Borckund