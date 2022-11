Im Schulterschluss mit Alstätte

Rund 190 Tiere – von der Zwergwachtel bis zum Wassergeflügel – sind am Wochenende auf der großen Rassegeflügelschau des RGZV Gronau in der Halle am Hotel Bügener zu sehen. Die Gronauer Züchter kooperieren dabei zum zweiten Mal mit ihren Züchterkollegen aus Alstätte.

Normalerweise ist in der Halle im hinteren Bereich des Hotelareals Bügener in Epe eher Gegurre zu hören. Am Wochenende aber verhält es sich in der Einsatzstelle der Reisevereinigung Epe ausnahmsweise anders: Am Samstag und Sonntag (19. und 20. November) wird aus dem Gegurre Gegacker, wenn dort die Herbstausstellung des Rassegeflügelzuchtvereins (RGZV) Gronau stattfindet. Schon am Donnerstag waren die typischen Geflügel-Laute zu hören, als die Ahauser Norbert Potreck und Klaus Reinermann sowie Willi Diekmann aus Südlohn die Tiere in Augenschein nahmen. Alle drei sind Preisrichter im Landesverband der Rassegeflügelzüchter Westfalen-Lippe. Die Ergebnisse ihrer Tätigkeit münden am Samstagvormittag in die Übergabe der Preise zur Eröffnung der Schau, zu der auch Bürgermeister Rainer Doetkotte als Schirmherr erwartet wird.

Bis dahin gibt es für die beiden Ausstellungsleiter Manuela Rosing und Domenik Blömer und ihre Helfer noch eine Menge zu tun. „Wir wollen die Ausstellungskäfige und -volieren so naturnah wie möglich gestalten“, sagt Domenik Blömer. Die Präsentation mit viel Grün soll dem natürlichen Lebensraum der Ausstellungstiere nachempfunden werden. Darauf legten auch die Ausstellungsbesucher großen Wert, berichtet Manuela Rosing. Rund 190 Tiere – von der Ziertaube über das Zwerg- und Großhuhn bis hin zum Wassergeflügel – werden bei der Schau, an der sich wie im vergangenen Jahr auch wiederum die Alstätter Geflügelzüchter beteiligen, zu sehen sein. Den Schulterschluss mit den Nachbarn wollen die Gronauer Züchter langfristig fortsetzen. „Da die Alstätter andere Schwerpunkte in der Zucht haben, ergibt sich unter dem Strich so eine größere Vielfalt und damit größere Attraktivität der Schau insgesamt“, weiß Domenik Blömer. Auch die Vereinsarbeit selbst werde durch die Nachbarn bereichert. Nach der Auflösung des Eper Vereins vor einigen Jahren und bedingt durch die schwierige Situation in Sachen Neugewinnung von Mitgliedern insbesondere von Nachwuchszüchtern (Blömer: „Das sind bei uns im Verein fast ausschließlich Kinder oder Enkel von Aktiven.“), empfinden die beiden Nachbarvereine im Nordkreis eine Kooperation als sinnvoll und fruchtbar. Der RGZV zählt aktuell 25 Mitglieder, 15 davon beteiligen sich an der Ausstellung. Sie alle freuen sich auf viele Besucher am kommenden Wochenende.

Die Schau findet am Samstag (19. November) von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag (20. November) von 10 bis 17 Uhr in der Scheune des Kegelhofs Bügener, Gildehauser Damm 85, statt. Es wird eine Verlosung sowie eine Cafeteria angeboten. Der Eintritt ist frei.